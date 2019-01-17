Донской вылетел с Australian Open

https://news.ru/storage/news/a5d0a8ef3b26b10c882481fa5f587fa1/7a241234-7851-41be-bdbe-d25edb69487b_850.jpg Andrew Patron/Global Look Press

Российский теннисист Евгений Донской не сумел пройти в третий круг Открытого чемпионата Австралии — Australian Open.

В матче второго круга россиянин уступил сербскому спортсмену Филипу Краиновичу в трёх сетах (4:6, 6:7 (8:10), 6:7 (2:7)).

Следующим соперником для серба станет хорват Борна Чорич, обыгравший Мартона Фучовича также в трёх сетах (6:4, 6:3, 6:4).

Australian Open завершится 26 января.

Ранее News.ru сообщал, что российская теннисистка Наталья Вихлянцева не сумела пробиться в третий круг Открытого чемпионата Австралии.