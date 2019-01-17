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Донской вылетел с Australian Open

Andrew Patron/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Российский теннисист Евгений Донской не сумел пройти в третий круг Открытого чемпионата Австралии — Australian Open.

В матче второго круга россиянин уступил сербскому спортсмену Филипу Краиновичу в трёх сетах (4:6, 6:7 (8:10), 6:7 (2:7)).

Следующим соперником для серба станет хорват Борна Чорич, обыгравший Мартона Фучовича также в трёх сетах (6:4, 6:3, 6:4).

Australian Open завершится 26 января.

Ранее News.ru сообщал, что российская теннисистка Наталья Вихлянцева не сумела пробиться в третий круг Открытого чемпионата Австралии.


#теннис #сборнаяРоссии
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