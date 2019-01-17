Вихлянцева не смогла одолеть обидчицу Касаткиной

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева не сумела пробиться в третий круг Открытого чемпионата Австралии — Australian Open.
Россиянка в матче второго круга уступила швейцарке Тимеи Бачински в двух сетах (2:6, 5:7). Встреча продолжалась 1 час 35 минут.
В первом круге швейцарская теннисистка переиграла россиянку Дарью Касаткину. В следующем круге Бачински встретится с победительницей пары между испанкой Гарбинье Мугурусой и британкой Йоханной Контой.
Ранее News.ru сообщал, что российские теннисистки Анастасия Потапова и Маргарита Гаспарян завершили борьбу на Australian Open.