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Вихлянцева не смогла одолеть обидчицу Касаткиной

Теннисистка Наталья Вихлянцева Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Panoramic

Теннисистка Наталья Вихлянцева

спорт [ версия для печати ]

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева не сумела пробиться в третий круг Открытого чемпионата Австралии — Australian Open.

Россиянка в матче второго круга уступила швейцарке Тимеи Бачински в двух сетах (2:6, 5:7). Встреча продолжалась 1 час 35 минут.

В первом круге швейцарская теннисистка переиграла россиянку Дарью Касаткину. В следующем круге Бачински встретится с победительницей пары между испанкой Гарбинье Мугурусой и британкой Йоханной Контой.

Ранее News.ru сообщал, что российские теннисистки Анастасия Потапова и Маргарита Гаспарян завершили борьбу на Australian Open.


#теннис #сборнаяРоссии #AustralianOpen
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