Гаспарян и Потаповой не суждено встретиться на Australian Open

https://news.ru/storage/news/9d1ad2b52ca484f180830f918b6b9cc5/426f97fe-5364-44af-b687-36c06625821c_850.jpg Christopher Levy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Анастасия Потапова

Россиянка Анастасия Потапова завершила выступление на Открытом чемпионате Австралии. 17-летняя теннисистка уступила во втором круге 17-й сеяной американке Мэдисон Киз в двух сетах — 3:6, 4:6.

Также ракетку в Мельбурне зачехлила другая наша соотечественница — Маргарита Гаспарян. 24-летняя теннисистка проиграла бельгийке Элизе Мертенс в двух сетах — 1:6, 5:7. Теперь обидчицы россиянок встретятся между собой в третьем круге Australian Open.

Ранее News.ru сообщал, что охранник на турнире не узнала Марию Шарапову и попросила теннисистку предъявить аккредитацию.