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Гаспарян и Потаповой не суждено встретиться на Australian Open

Анастасия Потапова Christopher Levy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Анастасия Потапова

спорт [ версия для печати ]

Россиянка Анастасия Потапова завершила выступление на Открытом чемпионате Австралии. 17-летняя теннисистка уступила во втором круге 17-й сеяной американке Мэдисон Киз в двух сетах — 3:6, 4:6.

Также ракетку в Мельбурне зачехлила другая наша соотечественница — Маргарита Гаспарян. 24-летняя теннисистка проиграла бельгийке Элизе Мертенс в двух сетах — 1:6, 5:7. Теперь обидчицы россиянок встретятся между собой в третьем круге Australian Open.

Ранее News.ru сообщал, что охранник на турнире не узнала Марию Шарапову и попросила теннисистку предъявить аккредитацию.


#теннис #АнастасияПотапова #МаргаритаГаспарян #AustralianOpen
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