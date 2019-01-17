Гаспарян и Потаповой не суждено встретиться на Australian Open

Россиянка Анастасия Потапова завершила выступление на Открытом чемпионате Австралии. 17-летняя теннисистка уступила во втором круге 17-й сеяной американке Мэдисон Киз в двух сетах — 3:6, 4:6.
Также ракетку в Мельбурне зачехлила другая наша соотечественница — Маргарита Гаспарян. 24-летняя теннисистка проиграла бельгийке Элизе Мертенс в двух сетах — 1:6, 5:7. Теперь обидчицы россиянок встретятся между собой в третьем круге Australian Open.
Ранее News.ru сообщал, что охранник на турнире не узнала Марию Шарапову и попросила теннисистку предъявить аккредитацию.