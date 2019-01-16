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Шарапову не признали на Australian Open

Jason Heidrich/Icon Sportswire/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Россиянку Марию Шарапову попросили предъявить аккредитацию в подтрибунном помещении перед матчем второго круга Открытого чемпионата Австралии против шведки Ребекки Петерсон.

Охранник не узнала теннисистку. Шарапова шла навстречу своему бывшему тренеру по физической подготовке Ютаке Накамуре и только обнявшись с ним, показала сотруднику службы безопасности бейдж.

Россиянка вышла в третий круг соревнований и теперь сыграет с Каролин Возняцки — третьей ракеткой мира и действующей чемпионкой австралийского мэйджора.

Шарапова — пятикратная чемпионка турниров серии Большого шлема, серебряный призёр Олимпиады в 2012 году и бывшая первая ракетка мира. Сейчас она занимает 30-ю строчку в мировом рейтинге.

Как писал News.ru, Шарапова выиграла второй матч на Australian Open.


#теннис #МарияШарапова
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