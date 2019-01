Шарапову не признали на Australian Open

Россиянку Марию Шарапову попросили предъявить аккредитацию в подтрибунном помещении перед матчем второго круга Открытого чемпионата Австралии против шведки Ребекки Петерсон.

Охранник не узнала теннисистку. Шарапова шла навстречу своему бывшему тренеру по физической подготовке Ютаке Накамуре и только обнявшись с ним, показала сотруднику службы безопасности бейдж.

Security not quite familiar with Maria Sharapova it seems #AusOpen pic.twitter.com/29BFPOYRvo