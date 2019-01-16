Шарапову не признали на Australian Open

https://news.ru/storage/news/bac6cbc6c3092dfebfe9e2b62eb3182f/fda40f00-b1ad-48b8-9e1e-99571b53f00b_850.jpg Jason Heidrich/Icon Sportswire/Global Look Press

Россиянку Марию Шарапову попросили предъявить аккредитацию в подтрибунном помещении перед матчем второго круга Открытого чемпионата Австралии против шведки Ребекки Петерсон.

Охранник не узнала теннисистку. Шарапова шла навстречу своему бывшему тренеру по физической подготовке Ютаке Накамуре и только обнявшись с ним, показала сотруднику службы безопасности бейдж.

Security not quite familiar with Maria Sharapova it seems #AusOpen pic.twitter.com/29BFPOYRvo — John Horn (@SportsHorn) 16 января 2019 г.

Россиянка вышла в третий круг соревнований и теперь сыграет с Каролин Возняцки — третьей ракеткой мира и действующей чемпионкой австралийского мэйджора.

Шарапова — пятикратная чемпионка турниров серии Большого шлема, серебряный призёр Олимпиады в 2012 году и бывшая первая ракетка мира. Сейчас она занимает 30-ю строчку в мировом рейтинге.

Как писал News.ru, Шарапова выиграла второй матч на Australian Open.