«Сезонные обострения»: депутат о заявлении Баха о спортсменах России Депутат Свищев назвал «сезонными обострениями» слова Баха о санкциях в отношении спортсменов РФ

Фото: ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Томас Бах

Заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о необходимости сохранять санкции в отношении спортсменов России непоследовательно и противоречит его прежним заявлениям, отметил в беседе с «Газетой.Ru» глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту России Дмитрий Свищев. По мнению парламентария, такие слова напоминают «сезонные обострения» у определенных групп людей. То он говорит, что следует допустить российских спортсменов до олимпиад, то предлагает продолжать в отношении них санкции.

Меня пугает его непоследовательность. То он говорит, что надо вернуть российских спортсменов в олимпийскую семью и что они не должны страдать, то предлагает не допускать их до соревнований и продолжать санкции. Пугает такая изменчивость настроения: бывает сезонность у определенных групп людей — весна, осень. Сезонные обострения, — отметил он.

Свищев подчеркнул, что такое заявление необоснованное и не подобает президенту МОК, поскольку санкциями права спортсменов он не защищает. Спортсмены не должны быть заложниками международной ситуации и политики, и Бах как олимпийский чемпион это должен понимать, считает депутат.

Ранее Бах заявил, что рекомендации МОК не признавать международные соревнования в России и Белоруссии должны оставаться в силе, а международные федерации должны продолжать следовать рекомендациям о недопуске на соревнования российских спортсменов. При этом, выступая перед этим во время саммита G20, он осудил политизацию спорта. По его мнению, если спорт станет инструментом для политического воздействия, он полностью развалится.

В конце февраля многие спортивные организации запретили сборным России и Белоруссии приезжать на турниры по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис и шахматы, россияне выступают без флага.