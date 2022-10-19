Глава МОК выступил против санкций для спортивных организаций из России Глава МОК выступил против политизации спорта и наказания спортивных организаций из России

Фото: IMAGO/Anna Maria Tinghino/Global Look Press

Томас Бах

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил против полной политизации в спорте и наказания российских и белорусских спортивных организаций, заявив об этом на генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК). По его словам, которые приводит РИА Новости, конфликт на Украине, ставший поводом для санкций, не был начат представителями спорта или членами МОК из России, и санкции не должны распространяться на них.

Бах подчеркнул, что атлеты, спортивные чиновники или организации не должны быть наказаны за поступки своих правительств. Он также напомнил, что нынешняя генеральная ассамблея ООН проходит в присутствии всех ее участников, хотя некоторые страны находятся в состоянии конфликта.

Мы против такой полной политизации в спорте. Мы не будем более политичными, чем политики, — добавил он.

Ранее Международная ассоциация бокса (IBA) допустила россиян и белорусов к соревнованиям, заявив, что политика не должна иметь никакого влияния на спорт, а всем спортсменам должны быть предоставлены равные условия. Команды будут выступать под флагами своих стран, им также возвращено право на исполнение гимна в случае победы.

Запрет на участие российских спортсменов в международных соревнованиях IBА ввела в марте. Решение было принято в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). Причиной стала ситуация вокруг России и Украины. После этого Федерация бокса России подала в Спортивный арбитражный суд два иска на решения ассоциации, один из которых касается защиты чести и достоинства российских боксеров. Во втором иске федерация оспаривает запрет на проведение международных соревнований на территории страны.