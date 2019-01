Серена Уильямс встретилась с бывшим бойфрендом Шараповой

Американская теннисистка Серена Уильямс провела тренировку с болгарином Григором Димитровым в качестве подготовки к Открытому чемпионату Австралии.

Видео спарринга опубликовано в официальном Twitter-аккаунте турнира.

We could watch this all day...@SerenaWilliams having a Sunday morning hit with @GrigorDimitrov pic.twitter.com/Wt7rFElnUp