Серена Уильямс встретилась с бывшим бойфрендом Шараповой

Американская теннисистка Серена Уильямс провела тренировку с болгарином Григором Димитровым в качестве подготовки к Открытому чемпионату Австралии.
Видео спарринга опубликовано в официальном Twitter-аккаунте турнира.
We could watch this all day...@SerenaWilliams having a Sunday morning hit with @GrigorDimitrov pic.twitter.com/Wt7rFElnUp— #AusOpen (@AustralianOpen) January 6, 2019
Димитров и Уильямс состояли в отношениях до 2012 года. Осенью 2012-го болгарин начал встречаться с россиянкой Марией Шараповой. В 2015-м теннисист подтвердил слухи о разрыве с Шараповой.
Уильямс — бывшая первая ракетка мира. Сейчас она занимает 16-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Шарапова, также ранее возглавлявшая рейтинг, располагается на 29-й строчке. Димитров в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) находится на 19-м месте.
Открытый чемпионат Австралии является первым турниром серии Большого шлема в сезоне. В 2019 году он пройдёт с 14 по 27 января в Мельбурне.
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