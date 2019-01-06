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Серена Уильямс встретилась с бывшим бойфрендом Шараповой

Григор Димитров Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Григор Димитров

спорт [ версия для печати ]

Американская теннисистка Серена Уильямс провела тренировку с болгарином Григором Димитровым в качестве подготовки к Открытому чемпионату Австралии.

Видео спарринга опубликовано в официальном Twitter-аккаунте турнира.

Димитров и Уильямс состояли в отношениях до 2012 года. Осенью 2012-го болгарин начал встречаться с россиянкой Марией Шараповой. В 2015-м теннисист подтвердил слухи о разрыве с Шараповой.

Уильямс — бывшая первая ракетка мира. Сейчас она занимает 16-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Шарапова, также ранее возглавлявшая рейтинг, располагается на 29-й строчке. Димитров в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) находится на 19-м месте.

Открытый чемпионат Австралии является первым турниром серии Большого шлема в сезоне. В 2019 году он пройдёт с 14 по 27 января в Мельбурне.

Как писал News.ru, испанский теннисист Надаль отдал миллион евро пострадавшим в наводнении.


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