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Семья Шумахера выступила с заявлением накануне его юбилея

Михаэль Шумахер (справа) imago sportfotodienst/Global Look Press

Михаэль Шумахер (справа)

спорт [ версия для печати ]

Семья семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера рассказала об отсутствии информации о самочувствии гонщика.

Родные Шумахера заявили, что не говорят о здоровье Михаэля, потому что он этого не хочет.

«Вы можете быть уверены, что он в самых надёжных руках и что мы делаем всё возможное, чтобы помочь ему», — говорится на официальном сайте гонщика.

3 января 2019 года Шумахеру исполнится 50 лет. 

Ранее сообщалось, что спортсмен проходит лечение не в клинике, а в своих апартаментах недалеко от Женевского озера в Швейцарии. Не исключено, что его транспортируют в США в клинику Далласа

Бывший пилот «Феррари» получил тяжелую травму головы в декабре 2013 года, катаясь на горных лыжах во французских Альпах. С тех пор он перенёс множество операций и так и не пришёл в себя. Официальный сайт немца ранее опубликовал интервью, которое он дал за месяц до трагедии.


#МиахэльШумахер #Формула1
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