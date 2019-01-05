Сборную России распекли за поражение на МЧМ

https://news.ru/storage/news/9cd1cfa6af9f7ecd4ae2098d20a27c20/689168f9-c3a3-4dd1-8d5b-6081fcc3cfcc_850.jpg WP/Christophe Moreau/Global Look Press

Илья Брызгалов

Российский хоккеист Илья Брызгалов прокомментировал поражение сборной России на молодёжном чемпионате мира в полуфинальном матче с командой США.

По мнению вратаря, у сборной не было командной игры, хоккеистам не хватало взаимопонимания. Он добавил, что эта проблема преследует команду не первый сезон. Брызгалов отметил и тренерские ошибки, которые не позволили россиянам победить.

«И из года в год одно и то же, всё надеются на индивидуальное мастерство игроков. У ребят этого мастерства была куча, объясни им, покажи, что делать. Наиграйте это на тренировках!» — цитирует хоккеиста «Чемпионат».

Брызгалов выиграл золото взрослого чемпионата мира в 2009 году. Он также стал обладателем Кубка Стэнли вместе с «Анахаймом» в сезоне-2006/07.

Россияне на МЧМ проиграли со счётом 1:2. В матче за третье место они встретятся с командой Швейцарии. Начало трансляции 6 января в 01:00 по московскому времени.

Как писал News.ru, НХЛ оценила игрока «молодёжки» США после победы над Россией.