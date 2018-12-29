Российские конькобежцы остались без лидера на ЧЕ

Лидер сборной России по конькобежному спорту Павел Кулижников пропустит чемпионат Европы, который пройдёт с 11 по 13 января в итальянском Коллальбо.
«Павел пропустит чемпионат Европы. Мы изначально не планировали участвовать в нем, будем готовиться в Коломне к чемпионату мира на отдельных дистанциях», — рассказал ТАСС тренер 24-летнего спортсмена Дмитрий Дорофеев.
Он добавил, что со здоровьем у спортсмена нет никаких проблем.
Сам Кулижников назвал логичным решение пропустить чемпионат Европы и сосредоточиться на чемпионате мира, который пройдет в немецком Инцеле с 7 по 10 февраля.
Россиянин — двукратный чемпион мира в спринтерском многоборье, трёхкратный чемпион мира на отдельных дистанциях. Он также обладатель Кубка мира 2015 года по конькобежному спорту в общем зачёте и двух Малых глобусов на дистанциях 500 и 1000 м. Кулижников стал первым в истории россиянином, выигравшим Большой хрустальный глобус в коньках.
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