Сборная РФ выиграла первый матч молодёжного ЧМ по хоккею

Сборная России успешно начала выступление на молодёжном чемпионате мира по хоккею, который стартовал сегодня в Канаде. В первом матче подопечные Валерия Брагина обыграли команду Дании со счётом 4:0.

Первую шайбу в ворота датчан на 7-й минуте встречи забросил Виталий Кравцов.

Vitali Kravtsov (NYR) opens the scoring between Russia and Denmark. #WorldJuniors #wjc2019 pic.twitter.com/9CRrqAaZYf

Под конец второго периода, на 39-й минуте защитник Александр Романов мощным щелчком удвоил преимущество россиян.

Третью шайбу на 55-й минуте матча записал на свой счёт Павел Шэн. Снаряд отрикошетил от него в ворота после броска всё того же Романова.

За три минуты до финального свистка датчане сняли вратаря. Россияне поспешили этим воспользоваться, убежали в контратаку и Иван Морозов после наброса на пятачок от Кирилла Слепца довёл счёт до разгромного — 4:0.

Ivan Morozov with the empty-netter for Russia, and they go up 4-0 with 1:26 remaining. #WorldJuniors #RUSvsDEN pic.twitter.com/zzRW89VWUg