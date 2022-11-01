Сборная Франции навсегда отказалась от Томаса Эртеля за переход в «Зенит»

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Томас Эртель

Сборная Франции по баскетболу отказалась от игрока Томаса Эртеля за переход в «Зенит». Разыгрывающий «Зенита» перед Евробаскетом-2022 подписал бумагу о том, что не будет играть в России и Белоруссии, пока продолжается конфликт на Украине. Поставить подпись федерация обязала всех игроков, сообщает Sports.ru.

Эртель поставил подпись, но после окончания турнира заключил контракт с «Зенитом». Это вызвало неоднозначную реакцию общественности, но баскетболист в своих соцсетях заявил, что ему «абсолютно наплевать» на критику.

Ситуацию прокомментировал президент Федерации баскетбола Франции Жан-Пьер Сьюта.

Мы можем рассмотреть возвращение тех, кто уже находился в России к тому моменту и не подписывал документ, но Томасу Эртелю мы все четко объяснили, а он не выполнил своих обязательств. На данный момент я думаю, что в сборной Франции его больше не будет. Все кончено, — сказал он.

В Единой лиге ВТБ также выступают форвард Ливио Жан-Шарль (ЦСКА) и центровой Луи Лабери (УНИКС), которые были летом временно исключены из сборной Франции после подписания контрактов с российскими клубами.

Ранее сообщалось, что женские сборные России и Белоруссии по баскетболу были отстранены от участия в отборочном турнире на чемпионат Европы 2023 года. Это решение не первое в отношении российского баскетбола. В мае ФИБА отстранила все российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине.