Президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал о своем отношении к президенту России Владимиру Путину. По его словам, глава государства — самый умный и великий политик современности, передает «Матч ТВ».
Как показывает жизнь, сегодня Путин — еще и самый умный и великий политик современности. Круче нашего президента нет, — заявил функционер.
Ренат Лайшев является президентом ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта, президентом League S-70, президентом Федерации самбо Москвы.
Ранее Лайшев высказался о возможном переезде в США заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Функционер отказался верить в такое развитие событий.