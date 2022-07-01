«Самый умный и великий политик современности»: глава «Самбо-70» о Путине Глава «Самбо-70» Лайшев назвал Путина самым умным и великим политиком современности

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал о своем отношении к президенту России Владимиру Путину. По его словам, глава государства — самый умный и великий политик современности, передает «Матч ТВ».

Как показывает жизнь, сегодня Путин — еще и самый умный и великий политик современности. Круче нашего президента нет, — заявил функционер.

Ренат Лайшев является президентом ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта, президентом League S-70, президентом Федерации самбо Москвы.

Ранее Лайшев высказался о возможном переезде в США заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Функционер отказался верить в такое развитие событий.