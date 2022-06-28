«Зачем ее подозревать»: Лайшев о возможном переезде Тутберидзе в США Глава «Самбо-70» отказался сомневаться в возвращении Тутберидзе в Россию

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Этери Тутберидзе

Президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о возможном переезде в США заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, сообщает «Спорт-Экспресс». Функционер отказался верить в такое развитие событий.

Не сомневаюсь, что Тутберидзе вернется в Россию. У нее был сложный сезон, поэтому имеет полное право на более длительный отдых. Также у Этери Георгиевны были переживания за дочь. Она столько сделала для нашей страны. Зачем ее в чем-то подозревать. Это неприлично, — заявил Лайшев.

Ранее Тутберидзе назвала фейком информацию о ее желании жить и тренировать в США. Также уточнялось, что американское гражданство может получить ее дочь Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду.

1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под эгидой организации на неопределенный срок.