Руководство АПЛ одобрило продажу «Челси» новому владельцу

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Пресс-служба Английской премьер-лиги опубликовала заявление руководства, в котором сказано, что продажа футбольного клуба «Челси» новому владельцу одобрена. Отмечается, что в начале мая группа собственников во главе с Тоддом Боули, его компанией Clearlake Capital, Марком Уолтером и Хансйоргом Виссом договорилась о покупке «Челси» за 4,25 миллиарда фунтов стерлингов. Из этой суммы 2,5 миллиарда пойдут на покупку акций клуба, часть будет передана на благотворительность, остальные средства будут вложены в его развитие.

Руководство АПЛ одобрило сделку по продаже футбольного клуба «Челси» консорциуму Тодда Боули и Clearlake Capital, — сказано в пресс-релизе.

Представители АПЛ добавили, что сделка должна ещё пройти процедуру одобрения правительством Великобритании.

Вскоре после начала спецоперации на Украине владелец клуба российский бизнесмен Роман Абрамович передал «Челси» благотворительному фонду клуба, чтобы избежать давления на организацию и персонал.

Тем не менее, это не удовлетворило британских властей, которые обвиняют миллиардера в близких связях с президентом России Владимиром Путиным, поэтому Абрамович 2 марта объявил о начале процедуры продажи клуба, которым он владел 19 лет. По словам российского предпринимателя, ему было тяжело принять это решение, но это было необходимо, чтобы защитить интересы клуба, болельщиков, сотрудников и партнёров.