Роман Абрамович передал «Челси» благотворительному фонду клуба

Сборная Швеции по футболу отказалась от возможного матча против команды России в стыках за право играть на чемпионате мира 2022 года в Катаре, сообщает официальный сайт правления Шведской футбольной ассоциации. Также шведские спортивные чиновники призвали ФИФА отменить мартовские матчи с участием России.

В сообщении отмечается, что правление Швеции не готово проводить матчи с Россией, даже если они пройдут на нейтральной территории. Сборная России должна сыграть с командой Польши в рамках полуфинала стыкового...