Роман Абрамович передал «Челси» благотворительному фонду клуба
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
22:02, 26 февраля 2022
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Миллиардер Роман Абрамович передал контроль над британским клубом «Челси» попечительскому совету благотворительного фонда Chelsea’s charitable Foundation. В заявлении бизнесмен отметил, что всегда был привержен клубу и поступал исключительно в его интересах. Заявление приведено на сайте «Челси».
Я всегда принимал решения, исходя из интересов клуба. Я по-прежнему привержен этим ценностям. Вот почему сегодня я передаю попечителям благотворительного фонда «Челси» руководство и заботу о клубе, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что руководство английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» решило расторгнуть спонсорский контракт с российской авиакомпанией «Аэрофлот». Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении блокирующих санкций против российской авиакомпании из-за ситуации на Украине. «Аэрофлоту» приостановили разрешение и запретили полёты в Великобританию.