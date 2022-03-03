Роман Абрамович оповестил, что продаст «Челси»

Миллиардер Роман Абрамович оповестил, что намерен продать английский футбольный клуб «Челси», которым он владел 19 лет. По словам российского бизнесмена, ему было тяжело принять это решение, но это было необходимо, чтобы защитить интересы клуба, болельщиков, сотрудников и партнёров, говорится на сайте команды.

В текущей ситуации я принял решение продать «Челси». Считаю, что это в интересах клуба, болельщиков, сотрудников, а также спонсоров и партнёров, — говорится в заявлении.

Некоторые источники сообщают, что Абрамович хочет выручить за клуб 4 млрд фунтов, но ему вряд ли предложат больше 2 млрд.

Ранее сообщалось, что владелец «Спартака» Леонид Федун потерял 80% своего капитала. Финансовые трудности бизнесмена связаны с обвалом акций российской компании ЛУКОЙЛ, в которой он является вице-президентом. Предприниматель подтвердил наличие проблем, но заявил, что футбольный клуб не останется без его поддержки.