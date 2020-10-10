Рудковская возмутилась судейством на Кубке РФ по фигурному катанию

https://static.news.ru/photo/31e25d8a-0bc0-11eb-ba99-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

Жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская раскритиковала судейство после короткой программы на втором этапе Кубка России по фигурному катанию.

Александра Трусова, которая в мае перешла из команды Этери Тутберидзе в академию Плющенко, получила за короткую программу 75,77 балла и занимает третье место. Перед произвольной программой лидирует воспитанница Тутберидзе Камила Валиева, прокат которой оценили в 85,10 балла.

Александра Трусова — боец. Пора уже адекватные баллы спортсменам ставить. Надеюсь, что сегодня будут адекватно судить всех спортсменов. А мальчиков, кстати, адекватно судят. Не знаете, почему? — сообщила в сториз в Instagram Рудковская.

Также продюсер высказалась о реакции болельщиков на оценки Станиславы Константиновой. Они посчитали, что спортсменка незаслуженно получила низкие баллы.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что его ученице Александре Трусовой занизили оценки в короткой программе на этапе Кубка России в Москве.

Российская фигуристка Александра Трусова исполнила четверной лутц в чистом виде в ходе утренней тренировки этапа Кубка России в Москве. Так, после разминки фигуристка идеально выполнила четверной лутц и каскад четверной тулуп — тройной тулуп, а также аксель в три с половиной оборота в комбинации с тройным тулупом, писал NEWS.ru.