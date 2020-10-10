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Фигуристка Александра Трусова выполнила чистый четверной лутц

14:26, 11 октября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская фигуристка Александра Трусова исполнила четверной лутц в чистом виде в ходе утренней тренировки этапа Кубка России в Москве.

Так, после разминки фигуристка идеально выполнила четверной лутц и каскад четверной тулуп — тройной тулуп, а также аксель в три с половиной оборота в комбинации с тройным тулупом, передаёт РИА Новости.

В настоящее время Трусова занимает третье промежуточное место в рамках второго этапа, она набрала по итогам короткой программы 75,77 балла. Лидером является 14-летняя Камила Валиева (85,10).

Ранее NEWS.ru писал, что двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко считает, что его ученице Александре Трусовой занизили оценки в короткой программе на этапе Кубка России в Москве.

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