Плющенко подверг критике работу судей после выступления Трусовой

https://static.news.ru/photo/117142d8-0b24-11eb-8187-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко считает, что его ученице Александре Трусовой занизили оценки в короткой программе на этапе Кубка России в Москве.

Саша, ты большая умница, сегодня ты сделала шаг вперёд, боролась до конца! Завтра новый день и новый старт! Поборемся! А твои сегодняшние баллы я не хочу комментировать! Всё мировое сообщество фигурного катания и так всё понимает! — написал Плющенко в Instagram.

В мае 2020 года Трусова перешла в Академию Плющенко из группы Этери Тутберидзе. Спортсменка заняла третье место в короткой программе, получив 75,77 балла.

Ранее NEWS.ru писал, что зрители на трибунах арены «Мегаспорт» в Москве остались недовольны судейством по итогам короткой программы в женском одиночном разряде на втором этапе Кубка России по фигурному катанию.

После того как были объявлены оценки за выступление ученицы Этери Тутберидзе Камилы Валиевой, с трибун неслись крики «Позор». 14-летняя фигуристка набрала 85,19 балла, исполнив тройной флип, двойной аксель и каскад из тройного лутца и тройного тулупа.