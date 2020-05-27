Спорт

РПЛ готова рассмотреть возможность доигровки матчей чемпионата со зрителями

20:46, 27 мая 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Последние матчи чемпионата страны по футболу в сезоне-2019/20 могут пройти в присутствии зрителей на стадионах, заявил президент РПЛ Сергей Прядкин.

Он отметил, что возвращение болельщиков на трибуны стадионов возможно только в том случае, если будут соблюдены санитарные нормы. Пока же рестарт сезона состоится без зрителей. По его мнению, экономически это большой удар по клубам, ведь придётся забыть о доходах в день матча.

Мы не теряем надежду, все заинтересованы, чтобы болельщики как можно скорее вернулись на стадионы, цитирует его ТАСС.

Прядкин добавил, что это может быть возможно только при разрешении властей. При этом, по его словам, последние данные о положительной динамике выздоровления людей и снятие ограничений в регионах, в том числе и в Москве, обнадеживают.

Исполком Российского футбольного союза принял решение возобновить Российскую премьер-лигу 21 июня, писал NEWS.ru. Также стало известно, что в матчах РПЛ будет разрешено делать по пять замен. До конца сезона игры будут проходить без зрителей.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях