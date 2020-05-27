РПЛ готова рассмотреть возможность доигровки матчей чемпионата со зрителями

https://static.news.ru/photo/f7a22562-a042-11ea-b8d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Последние матчи чемпионата страны по футболу в сезоне-2019/20 могут пройти в присутствии зрителей на стадионах, заявил президент РПЛ Сергей Прядкин.

Он отметил, что возвращение болельщиков на трибуны стадионов возможно только в том случае, если будут соблюдены санитарные нормы. Пока же рестарт сезона состоится без зрителей. По его мнению, экономически это большой удар по клубам, ведь придётся забыть о доходах в день матча.

Мы не теряем надежду, все заинтересованы, чтобы болельщики как можно скорее вернулись на стадионы, — цитирует его ТАСС.

Прядкин добавил, что это может быть возможно только при разрешении властей. При этом, по его словам, последние данные о положительной динамике выздоровления людей и снятие ограничений в регионах, в том числе и в Москве, обнадеживают.

Исполком Российского футбольного союза принял решение возобновить Российскую премьер-лигу 21 июня, писал NEWS.ru. Также стало известно, что в матчах РПЛ будет разрешено делать по пять замен. До конца сезона игры будут проходить без зрителей.