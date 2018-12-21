«Ростову» запретили регистрировать новичков

На заседании Палаты Российского футбольного союза (РФС) 21 декабря было принято решение о запрете футбольному клубу «Ростов» регистрировать новых футболистов, сообщает пресс-служба организации.
Это решение было принято в качестве обеспечительной меры. РФС частично удовлетворил заявление бывшего защитника «Ростова» Евгения Макеева о взыскании компенсации за досрочное расторжение трудового договора с клубом. «Ростов» должен будет выплатить долги перед игроком.
Запрет на регистрацию игроков снимут, когда «Ростов» решит проблемы с выплатами.
Бывший президент обедневшего «Амкара» требует у клуба денег, писал News.ru.