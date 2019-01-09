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Россиянки прошли во 2-й раунд квалификации на Australian Open

Екатерина Александрова AFP7/Global Look Press

Екатерина Александрова

спорт [ версия для печати ]

Российские теннисистки успешно преодолели первый квалификационный раунд на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open).

Россиянка Людмила Самсонова обыграла в трёх сетах Габриэлу да Силву Фик из Австралии (6:4, 4:6, 6:4). Наталья Вихлянцева, посеянная под 24-м номером квалификации, переиграла китаянку Йин-Йин Дуань также в трёх сетах (6:7 (5:7), 6:4, 6:4). Анна Калинская оказалась сильнее голландской теннисистки Кирин Лемуан (6:1, 6:4 (16:14)). Виталия Дьяченко, сеянная под 20-м номером квалификации, выиграла матч у Деяны Раданович из Сербии (6:4, 6:7 (4:7), 6:2). Варвара Флинк в двух сетах обыграла итальянку Анастасию Гримальску (6:3, 6:1). А Ирина Хромачёва переиграла австралийскую теннисистку Барбару Хаас (6:4, 6:4).

Открытый чемпионат Австралии проходит в Мельбурне. Турнир завершится 27 января. Призовой фонд турнира составляет $60 млн австралийский долларов.

Ранее News.ru писал, что российская теннисистка Вера Звонарёва не смогла пробиться во второй раунд квалификации Открытого чемпионата Австралии и завершила выступление на турнире.


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