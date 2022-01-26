Россиянин Тимур Валиев проведёт бой в UFC с Джеком Шором

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Российский боец смешанных единоборств Тимур Валиев примет участие в турнире UFC Fight Night 204. Его соперником будет валлиец Джек Шор. Встреча состоится 19 марта в Лондоне. Об этом сообщается в официальном Instagram Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Кроме того, согласно официальной информации , в рамках этого вечера проведёт свой поединок украинец Людвик Шолинян.

Отметим, Валиев заменил в этом поединке другого россиянина — Умара Нурмагомедова, который в декабре снялся с боя по неизвестным причинам.

26-летний Джек Шор является бывшим чемпионом Cage Warriors в легчайшем весе. Валлиец обладает чёрным поясом по джиу-джитсу. На его счету 15 побед в 15 поединках.

32-летний Тимур Валиев — бывший чемпион Европы по панкратиону. На его счету 18 побед в ММА и два поражения.

Ранее бывший боец UFC и победитель турнира Bellator Майкель Фалькао был убит в своём родном городе Пелотас (Бразилия). Это случилось в воскресенье.