https://static.news.ru/photo/d02effc8-4e80-11ea-b0e0-fa163e074e61_660.jpg Олег Матыцин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Россия может принять соревнования, которые были отменены в Китае из-за вспышки коронавируса.

Если необходимость возникнет, и мы будем понимать, что качество проведения соревнований будет высоким, то мы сделаем максимально возможное, — цитирует Матыцина ТАСС.

Ранее FIA отложила проведение этапа Гран-при в классе машин «Формула-Е» в Китае из-за вспышки коронавируса. Соревнования должны были пройти 21 марта 2020 года в Санье, а Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) из-за коронавируса перенесла чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещении с 2020-го на 2021 год. Соревнования должны были начаться 13 марта в китайском Нанкине, писал NEWS.ru.