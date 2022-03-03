Российский тренер обвинил МОК в начале войны

Мастер спорта СССР, заслуженный тренер России и Украины по теннису Владимир Камельзон выступил с критикой в адрес Международного олимпийского комитета (МОК), который рекомендовал отстранить всех российских спортсменов от международных спортивных турниров. По словам 83-летнего специалиста, спорт и военная спецоперация РФ на Украине никак не связаны, сообщает Metaratings.ru.

Спорт нельзя смешивать с политикой, Олимпийский комитет должен соблюдать мир, а они новую войну открывают. Мы понимаем, что всё делается сознательно. Многие на этой профессии сделали свою жизнь, где они теперь будут работать и как будут получать зарплату? Какое отношение имеют военные действия на Украине к спорту в стране? Это бред. Мы несём людям мир, воспитание и доброту, — сказал Камельзон.

После рекомендации МОК Международная федерация тенниса (ITF) отстранила российских и белорусских теннисистов от командных турниров. Под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (АTP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) россияне могут выступать в статусе нейтральных спортсменов.

Ранее экс-футболист «Ливерпуля» Стэн Коллимор выступил против отстранения российских игроков от международных турниров. Он задался вопросом, почему американцев не отстраняли от турниров, когда США вторглись в Ирак.

Коллимор считает решение Союза европейских футбольных ассоциации (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) об отстранении российских клубов и сборной дискриминацией.