Российский шахматист Непомнящий досрочно выиграл турнир претендентов

Фото: FERNANDO ALVARADO/ТАСС

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий, турнир претендентов под эгидой Международной шахматной федерации (FIDE) 2022

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий досрочно выиграл турнир претендентов под эгидой Международной шахматной федерации (FIDE) 2022 года в Мадриде. В 13-м туре он свел вничью партию с венгерским визави Рихардом Раппортом, набрав девять очков. Теперь Непомнящему предстоит побороться за шахматную корону с действующем чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Таким образом россиянин набрал девять очков, опередив ближайших преследователей американца Хикару Накамуру (6,5 баллов) и китайца Дин Лижэня (6,5 баллов) на несколько очков.

В прошлом году Непомнящий также выиграл турнир претендентов, отправившись на матч против Карлсена за звание чемпиона мира в Дубай. Однако российский шахматист не смог отобрать титул у норвежского гроссмейстера. После одиннадцатой партии матч завершился досрочно победой Карлсена со счетом 7½ — 3½.

Ранее российский шахматист Сергей Карякин заявил, что Международная федерация шахмат (ФИДЕ) постарается его дисквалифицировать на пожизненный срок. ФИДЕ отстранила россиянина на полгода от соревнований из-за публичной поддержки спецоперации на Украине. В связи с этим Карякин не участвовал в турнире претендентов 2022 года. Вместо него на соревнования отправился китайский гроссмейстер Дин Лижэнь.