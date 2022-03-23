Международная федерация плавания отстранила российских спортсменов от ЧМ

Международная федерация плавания (FINA) приняла решение не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях под эгидой организации до конца 2022 года. Соответствующее постановление было опубликовано на официальном сайте FINA.

Таким образом, атлеты из России и Белоруссии пропустят ближайший чемпионат мира по водным видам спорта, который состоится Будапеште. Соревнования пройдут с 18 июня по 3 июля.

Федерация плавания России проинформировала FINA об отстранении всех российских спортсменов-водников от участия во всех соревнованиях FINA до конца этого года, — говорится в тексте сообщения.

Помимо этого чемпионат мира по плаванию на короткой воде, запланированный на 17-22 декабря, будет перенесён из Казани в другой город.

Отдельно руководство FINA подтвердило, что Дисциплинарная комиссия возбудила дело против российского пловца Евгения Рылова за возможное нарушение правил организации. Двукратный чемпион Олимпиады принял участие в митинг-концерте на стадионе «Лужники» в Москве. Сам российский спортсмен накануне утром заявил, что не выступит на чемпионате мира.