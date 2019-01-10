Российские теннисистки узнали соперниц на Australian Open

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Екатерина Макарова

Российские теннисисты узнали, с кем им предстоит встретиться в стартовом круге первого турнира серии Большого шлема в сезоне — Открытого чемпионата Австралии.

Жеребьёвка состоялась 10 января.

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова, посеянная на турнире под 30-м номером, в первом круге сыграет с победительницей квалификации, первая ракетка России Дарья Касаткина — со швейцаркой Тимеа Бачински.

Другие пары выглядят так: Анастасия Павлюченкова — Моника Пуиг (Пуэрто-Рико), Екатерина Макарова — Кэти Бултер (Великобритания), Евгения Родина — Маркета Вондроушова (Чехия), Екатерина Александрова — Леся Цуренко (Украина), Анастасия Потапова — Полин Пармантье (Франция), Маргарита Гаспарян — теннисистка из квалификации, Анна Блинкова — Кристина Плишкова (Чехия).

Первая ракетка мира румынка Симона Халеп сыграет с эстонкой Кайей Канепи, американка Серена Уильямс — с немкой Татьяной Марией.

Серена Уильямс встретилась с бывшим бойфрендом Шараповой, сообщал News.ru.