Романцев дал совет Глушакову

https://news.ru/storage/news/a1d00f8ede61faaf2b7f57f69e0fd538/5e00bd7f-242c-4b4f-81e8-3e31d2e75b2c_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Денис Глушаков

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о том, что необходимо делать полузащитнику команды Денису Глушакову, чтобы вернуть доверие болельщиков и чемпионскую игру.

«Закрыться на базе и пахать! Это единственно верный рецепт», — цитирует специалиста Sports.ru.

Денис Глушаков выступает за московскую команду с 2013 года. С его именем связан громкий скандал в стане клуба. Конфликт Глушакова с бывшим главным тренером москвичей Массимо Каррерой мог стать косвенной причиной увольнения итальянца с поста. Часть болельщиков выступает против нахождения футболиста в команде, требуя лишения игрока капитанской повязки и расторжения контракта с ним.

Как писал News.ru, Глушаков перед медосмотром пообщался с фанатами.