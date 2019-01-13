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Романцев дал совет Глушакову

Денис Глушаков Сергей Булкин/News.ru

Денис Глушаков

спорт [ версия для печати ]

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о том, что необходимо делать полузащитнику команды Денису Глушакову, чтобы вернуть доверие болельщиков и чемпионскую игру.

«Закрыться на базе и пахать! Это единственно верный рецепт», — цитирует специалиста Sports.ru.

Денис Глушаков выступает за московскую команду с 2013 года. С его именем связан громкий скандал в стане клуба. Конфликт Глушакова с бывшим главным тренером москвичей Массимо Каррерой мог стать косвенной причиной увольнения итальянца с поста. Часть болельщиков выступает против нахождения футболиста в команде, требуя лишения игрока капитанской повязки и расторжения контракта с ним.

Как писал News.ru, Глушаков перед медосмотром пообщался с фанатами.


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