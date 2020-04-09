РФ будет готова принять соревнования, отменённые в других странах

https://static.news.ru/photo/692e7124-7b0c-11ea-982b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Комплекс мер, которые принимает российское правительство для борьбы с коронавирусом, должен позволить обеспечить максимальный уровень безопасности и проведение международных соревнований, отменённых в других странах, заявил министр спорта Олег Матыцин.

По его словам, Россия, как и всегда, готова «протянуть руку помощи» и провести турниры.

Если возникнет необходимость помощи международным федерациям в организации соревнований, которые страны по разным причинам не смогут провести, Россия готова будет рассмотреть возможность организации этих мероприятий здесь, — сказал он.

Матыцин подчеркнул, что особенно это касается квалификационных турниров к Олимпийским играм 2021 года. При этом он отметил, что здоровье и безопасность людей является главным приоритетом, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что полуфинальный матч Кубка Белоруссии по футболу между брестским «Динамо» и солигорским «Шахтёром» проходил в присутствии виртуальных болельщиков — на одной из трибун стадиона разместили манекены с прикреплёнными к ним фотографиями лиц футбольных фанатов.