Белорусские футболисты провели матч в присутствии манекенов

Полуфинальный матч Кубка Белоруссии по футболу между брестским «Динамо» и солигорским «Шахтёром» проходил в присутствии виртуальных болельщиков – на одной из трибун стадиона разместили манекены с прикрепленными к ним фотографиями лиц футбольных фанатов.
По словам представителей брестской команды, акция посвящена профилактике коронавируса и направлен на то, чтобы болельщики наблюдали за матчами, не выходя из дома. Впрочем, судя по опубликованному на сайте «Динамо» видеоролику, живые зрители также присутствовали на игре.
В ФК
Ранее NEWS.ru писал, что Международная федерация футбола (ФИФА) решила бессрочно продлить сезон 2019–2020 годов, чтобы местные футбольные организации могли возобновить прерванные соревнования после отмены карантина.
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