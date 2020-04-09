Белорусские футболисты провели матч в присутствии манекенов

https://static.news.ru/photo/6c995744-7a52-11ea-bcc7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dynamo Brest/youtube.com

Полуфинальный матч Кубка Белоруссии по футболу между брестским «Динамо» и солигорским «Шахтёром» проходил в присутствии виртуальных болельщиков – на одной из трибун стадиона разместили манекены с прикрепленными к ним фотографиями лиц футбольных фанатов.

По словам представителей брестской команды, акция посвящена профилактике коронавируса и направлен на то, чтобы болельщики наблюдали за матчами, не выходя из дома. Впрочем, судя по опубликованному на сайте «Динамо» видеоролику, живые зрители также присутствовали на игре.

В ФК добавили , что продолжат продажу виртуальных билетов на матчи, а все вырученные средства будут направлены на борьбу с COVID-19.

Ранее NEWS.ru писал, что Международная федерация футбола (ФИФА) решила бессрочно продлить сезон 2019–2020 годов, чтобы местные футбольные организации могли возобновить прерванные соревнования после отмены карантина.