ФИФА сделает бессрочным сезон-2019/2020

https://static.news.ru/photo/9ec1fe18-780b-11ea-9149-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Международная федерация футбола (ФИФА) решила бессрочно продлить сезон 2019–2020 годов, чтобы местные футбольные организации могли возобновить прерванные соревнования после отмены карантина.

ФИФА сдвинет сроки летнего трансферного окна и разрешит продлить контракты игроков, рассчитанные до конца июня 2020 года. Футбольные федерации получат право самостоятельно определять, когда возобновлять матчи.

Этот шаг ФИФА позволит снизить вероятность досрочного завершения сезона в разных странах, — передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, Российская премьер-лига ушла на вынужденный перерыв в середине марта, когда в РФ усугубилась ситуация с коронавирусной инфекцией. «Зенит», «Динамо», «Спартак», ЦСКА и «Уфа» уже договорились с футболистами о сокращении зарплат на время карантина.