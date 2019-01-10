СБР отказали в честности при отборе биатлонистов на КМ

https://news.ru/storage/news/7b0c991428139404a559e61d6a07479b/e4fdfd70-073b-451a-a9f4-554ffbeb302d_850.jpg Александр Вильф/РИА Новости

Анфиса Резцова

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка в лыжных гонках Анфиса Резцова прокомментировала состав сборной России на этап Кубка мира в немецком Оберхофе.

«К первому этапу был честный отбор, а потом всё стало как раньше. Хочу своего пропихнуть, его и пропихну. Ни на кого не намекаю. Просто так получается: кто кого хочет, тот того и берёт», — цитирует Резцову «Спорт день за днём».

Бывшая спортсменка добавила, что в женской команде существует та же проблема. Она выразила сомнение, что спортсмены сборной России после такого отбора смогут выступить достойно на грядущих этапах Кубка мира.

На старт в Германии в составе женской сборной выйдут Валерия Васнецова, Евгения Павлова, Ирина Старых, Маргарита Васильева, Екатерина Юрлова-Перхт и Светлана Миронова. За мужскую команду побегут Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Максим Цветков, Семён Сучилов и Дмитрий Малышко, включённый в состав решением тренерского штаба.

Четвёртый этап Кубка мира пройдёт с 10 по 13 января 2019 года.

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