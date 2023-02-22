Решение абсолютно верное, так как в Европе нам неоднократно показывали, что нам там не рады. Было много прецедентов, это и заявление Немецкой шахматной федерации и из недавнего — русофобское заявление чемпиона мира Магнуса Карлсена. Идти нужно туда, где к тебе хорошо относятся. И в Азии у нас хорошие отношения со всеми странами. Более того, в Индии и в Китае сейчас сильнейшие шахматные школы в мире, там шахматы развиваются очень сильно. С ними будет очень интересно соперничать, нам станет сложнее, чем было в Европе, — сказал Карякин.