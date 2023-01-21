РФС обсудит с УЕФА возвращение российских команд на международную арену

Фото: pixabay.com

Российский футбольный союз и представители Союза европейских футбольных ассоциаций проведут 24 января встречу. Как сообщает «Спорт-Экспресс», стороны обсудят возвращение российских команд на международные турниры.

В составе делегации РФС будут Максим Митрофанов и Александр Алаев.

В РФС изданию подтвердили, что 24 января в ходе встречи «будут обсуждаться потенциальные возможности по возвращению российских клубов и сборных к международным матчам».

Напомним, что в феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили сборные России и клубы из РФ от международных соревнований. Кроме того, исполком УЕФА принял решение не допускать российские футбольные клубы до розыгрыша еврокубков в сезоне-2022/23, а сборную России до выступления в Лиге наций. Также молодёжная сборная России не будет участвовать в чемпионате Европы, женская сборная отстранена от финальной части Евро-2022 и квалификации на чемпионат мира — 2023. Также функционеры отклонили российскую заявку на проведение чемпионатов Европы по футболу в 2028 и 2032 годах.

В качестве альтернативы рассматривался вариант с переходом в Азиатскую конфедерацию футбола. По информации СМИ президент УЕФА Александер Чеферин готов был отпустить РФС в АФК. В случае перехода ФИФА не станет снимать запрет на выступление российских футболистов под ее эгидой.

В конце декабря исполком Российского футбольного союза не принял окончательного решения по переходу в Азиатскую конференцию футбола. При этом в РФС решили создать специальную рабочую группу, которая изучит все плюсы и минусы перехода в Азию.