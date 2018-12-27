Решение по биатлонисту Малышко примут на тренерском совете

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев заявил, что решение о будущем российского биатлониста Дмитрия Малышко будет вынесено после проведения тренерского совета.
«Решать будет тренерский штаб и руководство федерации», — цитирует Хованцева «Матч ТВ».
Малышко отказался от выступлений на третьем этапе Кубка России — «Ижевской винтовке», — который является отборочным на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU. В нынешнем сезоне спортсмен выступал на декабрьских этапах Кубка мира, которые проходили в Поклюке (Словения), Хохфильцене (Австрия) и Нове-Место (Чехия).
На «Ижевской винтовке» в двух спринтерских гонках победы одержали Алексей Слепов и Вадим Филимонов. Заключительная гонка третьего этапа Кубка мира пройдёт 29 декабря в 10:00 по московскому времени.