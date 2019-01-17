«Реал» проиграл 10 матчей в сезоне впервые за шесть лет

https://news.ru/storage/news/9e66a7b8d45e59174f084f281b86ac26/a060ec57-bba1-46a6-89da-2b1f1858e921_850.jpg Edward F. Peters/Global Look Press

Испанский футбольный клуб «Реал» проиграл «Леганесу» в матче 1/8 Кубка Испании. Встреча закончилась со счётом 1:0.

Для команды это поражение стало 10-м в текущем сезоне. В сезоне-2012/13 испанский гранд проиграл 11 встреч. Таким образом, «Реал» впервые за шесть лет потерпел десять поражений в сезоне.

На данный момент клуб занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Испании — Ла Лиге, набрав 33 очка.

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