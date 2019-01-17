«Реал» проиграл 10 матчей в сезоне впервые за шесть лет

Испанский футбольный клуб «Реал» проиграл «Леганесу» в матче 1/8 Кубка Испании. Встреча закончилась со счётом 1:0.
Для команды это поражение стало 10-м в текущем сезоне. В сезоне-2012/13 испанский гранд проиграл 11 встреч. Таким образом, «Реал» впервые за шесть лет потерпел десять поражений в сезоне.
На данный момент клуб занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Испании — Ла Лиге, набрав 33 очка.
Ранее News.ru сообщал, что бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус обвинил главного тренера команды Юрия Сёмина в непрофессионализме.