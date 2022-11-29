Раскрыты доходы фигуристок за этапы Гран-при России Фигуристки Туктамышева и Валиева заработали по 1 млн рублей за прошедший сезон

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Елизавета Туктамышева

Елизавета Туктамышева и Камила Валиева заработали больше остальных фигуристок по итогам прошедшего сезона — их доход составил 1 млн рублей, сообщает KP.RU со ссылкой на данные Федерации фигурного катания России о вознаграждении спортсменок за призовые места на этапах Гран-при. Также сообщается, что Софья Самоделкина заработала 800 тысяч рублей, а Софья Муравьева — 600 тысяч.

Издание уточнило, что за первое место на Гран-при фигуристы получают 500 тысяч рублей, за второе — 300 тысяч, а за третье — 200 тысяч. Выяснилось, что Александра Трусова, Аделия Петросян и Софья Акатьева за прошедший сезон заработали 500 тысяч рублей, Вероника Яметова получила 300 тысяч рублей, а заработок Анастасии Зининой, Алины Горбачевов и Ксении Синицыной составил 200 тысяч рублей.

На первом этапе Гран-при России в Москве 16-летняя Валиева одержала победу, несмотря на падение в произвольной программе: она набрала 244,66 балла. Второй стала Софья Акатьева, отстав от Валиевой на восемь баллов.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство потребовало от Спортивного арбитражного суда дисквалифицировать российскую фигуристку, победительницу Олимпийских игр Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. По информации WADA, в допинг-пробе спортсменки от 25 декабря 2021 года находилось запрещенное вещество триметазидин.