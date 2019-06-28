https://static.news.ru/photo/05c1938c-9b51-11e9-8ddf-fa163e074e61_1024.jpg Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин похвалил членов российской сборной, участвующих во II Европейских играх в Минске. Он встретился с ними лично в Деревне спортсменов.

Очень здорово, красиво и впечатляюще, — отметил глава государства, слова которого передаёт «Интерфакс».

В ответ представительницы российской сборной подарили президенту куртку с надписью «Команда России», которую Путин сразу же надел.

Церемония закрытия II Европейских игр пройдёт сегодня вечером на стадионе «Динамо» в Минске. Кроме Путина, на официальной части будут присутствовать президенты Белоруссии, Таджикистана, Армении и глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Ранее News.ru писал, что сборная России стала победителем медального зачёта этих соревнований. На первых Европейских играх, которые прошли в 2015 году в столице Азербайджана Баку, Россия также заняла первое место, завоевав 79 золотых, 40 серебряных и 45 бронзовых медалей.