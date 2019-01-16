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Прокурор просит строго наказать обвиняемых в убийстве Тена

Денис Тен Enrico Calderoni/AFLO/Global Look Press

Денис Тен

спорт [ версия для печати ]

Прокуратура просит приговорить обвиняемых в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена к 20 годам тюрьмы.

Также прокурор попросил приговорить Жанар Толыбаеву, которая находится на седьмом месяце беременности и обвиняется в недонесении о преступлении, к четырём годам заключения, передаёт РИА Новости.

Фигуранты Арман Кудайбергенов и Нуралы Киясов обвиняются сразу по нескольким статьям: в убийстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряжённом с разбоем или вымогательством, а также в разбое, совершённом группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, и краже, совершённой группой лиц по предварительному сговору.

Ранее News.ru писал, что один из обвиняемых по делу об убийстве фигуриста Нуралы Киясов признал, что нанёс спортсмену удар ножом. При этом он отметил, что данное преступление не планировалось заранее. По его словам, своим оружием он всего лишь хотел напугать погибшего.


#казахстан #денистен #фигурист #убийство #прокурор
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