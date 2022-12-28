«Превратил в искусство»: журналист о вкладе Пеле в популяризацию футбола Журналист Саралидзе заявил, что Пеле превратил футбол в искусство

Фото: Imago-images.de/Global Look Press

Пеле

Бразильский футболист Эдсон Арантис ду Насименту (Пеле) превратил футбол в искусство, рассказал «360» журналист Гия Саралидзе. Он сделал очень многое для популяризации этого вида спорта, считает эксперт. По его словам, бессмысленно проводить параллели между Пеле и футболистами других поколений, таких как Марадона, Роналду или Месси, так как футболе к сегодняшнему моменту претерпел сильные изменения.

С именем Пеле связано изменение отношения к этой игре, ее популяризация, он для этого сделал очень много. <...> Он все время говорил о красоте футбола и принадлежал к тому поколению бразильских спортсменов, которые сделали футбол искусством. Его вклад неоценим, — считает Саралидзе.

Журналист отметил, что дважды брал у Пере непродолжительные интервью, в ходе которых спортсмен отметил негативное влияние денег на футбол. Футболиста раздражало, что игроки часто меняют клубы, тогда как он сам играл всю жизнь за одну команду и лишь однажды уезжал «на заработки» в нью-йоркский футбольный клуб «Космос».

Катарский университет ранее решил создать музей в комнате студенческого кампуса, где во время чемпионата мира по футболу жил капитан сборной Аргентины Лионель Месси. Отмечается, что апартаменты останутся в том виде, в каком они были во время пребывания футболиста, и будут открыты для посещения.