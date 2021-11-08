Появились подробности смерти волейболистки, скончавшейся в 21 год

Глава пресс-службы волейбольного клуба «Урал» Денис Таипов прокомментировал смерть блокирующей «Уфимочки-УГНТУ» Алии Хамбиковой, которая скончалась на 22-м году жизни. Таипов отметил, что спортсменка умерла от тяжёлой болезни, но это не коронавирус. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По словам Таипова, Алия скончалась 7 ноября и известие об этом стало большим потрясением для всех. Также представитель пресс-службы рассказал, почему в сообщении о смерти была скрыта болезнь спортсменки.

Посовещались и подумали, что клубу будет не совсем корректно называть причину. Если захотят озвучить родственники или близкие люди, то они озвучат. Это личное дело. Видел, что многие в комментариях пишут про коронавирус. Нет, это не COVID. В последний месяц у неё обнаружили распространённое тяжёлое заболевание. Мы приняли решение не афишировать его, — сказал Таипов.

«Уфимочка-УГНТУ» выступает во втором по силе дивизионе российского волейбола.

Ранее сообщалось, что нападающий хоккейного словацкого клуба «Братислава Кэпиталс» Борис Садецки, известный по выступлениям за «Слован», скончался в возрасте 24 лет. Спортсмен потерял сознание во время матча чемпионата Словакии.