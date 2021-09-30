Появились подробности перехода ученика Тутберидзе в группу Плющенко

Российский фигурист Марк Лукин, который присоединился к группе Евгения Плющенко, перестал выходить на связь с бывшим тренерским штабом. Об этом сообщает источник «Матч ТВ».

Бывший фигурист Этери Тутберидзе неожиданно перестал ходить на тренировки и отвечать на звонки после первого этапа Кубка Москвы, где занял итоговое четвёртое место.

Также известно, что после турнира фигурист приходил на просмотр в ЦСКА и в группу Виктории Буцаевой, но ему было отказано.

29 сентября Плющенко объявил о переходе Лукина в свою академию.

Ранее стало известно, что Александра Трусова не стала участвовать в произвольной программе на первом этапе Кубка России по фигурному катанию в Сызрани. Фигуристка снялась с соревнований, при этом она ранее выиграла короткую программу.