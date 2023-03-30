Польша пригрозила бойкотом Олимпиады из-за России Министр спорта Польши пригрозил бойкотом Олимпиады из-за возможного участия россиян

Фото: Gao Jing/Global Look Press

Польша может бойкотировать Олимпийские игры в Париже из-за возможного допуска к участию российских атлетов, заявил министр спорта и туризма страны Камиль Бортничук. В эфире радиостанции RMF FM чиновник также сообщил, что для участия в Европейских играх Варшава потребует от спортсменов из России подписать заявление об осуждении спецоперации на Украине.

Вопрос бойкота все время должен быть актуален в контексте наших контактов с Международным олимпийским комитетом. Потому что МОК этого боится, — сказал Бортничук.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям под нейтральным флагом россиян, не поддержавших СВО. В то же время МОК предложил не допускать до стартов спортсменов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности. Определять принадлежность атлетов к военным структурам будут независимые комиссии международных спортивных федераций.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев высказал мнение, что участие россиян в Олимпийских играх под нейтральным флагом и без гимна страны должно рассматриваться как предательство и караться лишением свободы на срок до 15 лет. Парламентарий полагает, что любой торг с МОК неуместен и страна должна покинуть организацию, пока спортсменов не заставили выходить «под радужными флагами».