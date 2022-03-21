«Полный маразм!» Карпов осудил дисквалификацию шахматиста Карякина

Бывший чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы Анатолий Карпов в беседе с NEWS.ru осудил дисквалификацию на полгода российского шахматиста Сергея Карякина, который ранее поддержал спецоперацию на Украине. Подобное решение принял комитет по этике Международной шахматной федерации (FIDE) в понедельник, 21 марта.

Комиссия по этике недоработала. К этому определению надо было добавить «с обязательным содержанием под стражей». Это полный маразм! Никаких прав у комиссии по этике нет. Отстранять может только дисциплинарная комиссия за нарушения правил во время соревнований, то есть за так называемый читинг, это доступ к компьютерам, средствам информации во время партии или за разбойное поведение как во время партии, так и на время турнира, — сказал Карпов.

Он добавил, что ничего не слышал о кодексе по этике FIDE и не знает, кто его утверждал.