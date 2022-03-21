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«Полный маразм!» Карпов осудил дисквалификацию шахматиста Карякина

Бывший чемпион мира по шахматам Карпов осудил дисквалификацию Карякина: «Полный маразм!»
17:20, 21 марта 2022
«Полный маразм!» Карпов осудил дисквалификацию шахматиста Карякина Анатолий Карпов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Бывший чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы Анатолий Карпов в беседе с NEWS.ru осудил дисквалификацию на полгода российского шахматиста Сергея Карякина, который ранее поддержал спецоперацию на Украине. Подобное решение принял комитет по этике Международной шахматной федерации (FIDE) в понедельник, 21 марта.

Комиссия по этике недоработала. К этому определению надо было добавить «с обязательным содержанием под стражей». Это полный маразм! Никаких прав у комиссии по этике нет. Отстранять может только дисциплинарная комиссия за нарушения правил во время соревнований, то есть за так называемый читинг, это доступ к компьютерам, средствам информации во время партии или за разбойное поведение как во время партии, так и на время турнира, — сказал Карпов.

Он добавил, что ничего не слышал о кодексе по этике FIDE и не знает, кто его утверждал.

Ранее FIDE отстранил Карякина от соревнований на шесть месяцев. Эту новость прокомментировал президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов. По его словам, федерация изучит это решение FIDE и обжалует его. ФШР выступает против дискриминации спортсменов по любым критериям и будет бороться за их права. Филатов обратился к президенту FIDE Аркадию Дворковичу с просьбой взять ситуацию под личный контроль.

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