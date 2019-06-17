https://static.news.ru/photo/fb5cc1b2-9125-11e9-8042-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sebastian Willnow/dpa/Global Look Press

Заместитель генерального директора Российского футбольного союза Александр Зорков сообщил, что газон на стадионе «Динамо» получил повреждения после концерта группы Kiss. По его словам, поле немного подпортилось.

Он отметил, что ещё не встречался с представителями Премьер-лиги и не знает их мнения на этот счёт.

Пятачок, где была сцена, претерпел изменения. Но в «Динамо» гарантируют, что к началу сезона всё успеют сделать. Время есть. Агроном будет заниматься, — пояснил Зорков.

Замгендиректора РФС подчеркнул, что клубы и стадионы пытаются заработать дополнительные средства, проводя концерты. Сейчас ведётся работа над тем, чтобы сохранить состояние поля после мероприятий, передаёт « Рейтинг Букмекеров ».

Ранее News.ru писал, что в результате дождя, который прошёл 16 июня, затопило склон у футбольного стадиона «Волгоград Арена». Канализация не сумела справиться с ливнем и развалилась, несмотря на ремонт в 2018 году, а на дорожную часть вывалились щебёнка и песок.