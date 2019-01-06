Пойманный на допинге Джонс нашёл себе нового соперника

Американский боец UFC Джон Джонс встретится с соотечественником Энтони Смитом в рамках UFC 235. Бой назначен на 2 марта 2019 года.
Официально поединок будет утверждён после того, как атлетическая комиссия штата Невада одобрит лицензию Джонса.
Ранее стало известно, что в крови американца был обнаружен анаболический стероид туринабол. Сам спортсмен утверждает, что не принимал запрещённых препаратов. За употребление этого препарата в прошлом году боец получил 15-месячную дисквалификацию. Несмотря на то, что допинг-тест бойца оказался положительным, UFC не стал отменять поединок между Джонсом и шведом Александром Густафссоном. Руководство турнира перенесло бой из Лас-Вегаса в Калифорнию.
Джонс победил шведа и завоевал титул чемпиона в полутяжёлом весе.
За свою карьеру Смит одержал 31 победу и потерпел 13 поражений в боях по правилам смешанных единоборств (ММА). При 7 победах он потерпел 3 поражения в UFC. Джонс имеет на своём счету 23 победы и 1 поражение в ММА и результат 17-1 в UFC.
Как писал News.ru, Усик побывал в России и дал совет украинцам.