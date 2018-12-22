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Подход Орсера и Медведевой к работе поставили под сомнение

Евгения Медведева Сергей Булкин/News.ru

Евгения Медведева

спорт [ версия для печати ]

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская высказалась по поводу выступления Евгении Медведевой на чемпионате России в Саранске.

«Удивлена, что Орсер и Медведева взяли и поменяли короткую программу. Так не делается! Вместо того, чтобы работать над психологией, они все поменяли», — посетовала Бутырская в интервью «Спорт-Экспрессу».

Специалист подчеркнула, что такой подход к работе ей не понятен.

«Не знаю, кто у кого на поводу пошёл. То ли тренер у Жени, то ли наоборот. Понимаете, вообще времени не было! Надо ставить то, что есть и всё», — сказала она.

Бывшая фигуристка добавила, что лидер сборной Алина Загитова на фоне всех остальных выглядит уверенно.

Призёр ОИ-2018 после короткой программы занимает 14-е место. За свой прокат она получила 62,24 балла. Медведева сорвала первый каскад прыжков, а потом допустила ещё одно падение на двойном акселе. Спортсменка впервые показала эту программу на официальных соревнованиях.

Лидирует в соревнованиях одиночниц воспитанница Этери Тутберидзе олимпийская чемпионка Алина Загитова. Короткую программу Загитова исполнила без видимых ошибок и получила 80,62 балла. Второе место у Александры Трусовой (74,96), третье — у Алёны Косторной (74,40).

Произвольную программу фигуристки представят 22 декабря. Начало трансляции в 18:00 по московскому времени. Чемпионат России завершится 23 декабря, в воскресенье.

Орсер сомневается в возвращении лидерства Медведевой, писал News.ru.


#чемпионатРоссии #фигурноекатание #ЕвгенияМедведева #БрайанОрсер
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