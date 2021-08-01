Пловчиха из США заявила о запрете для россиян Олимпиады в Токио

Американская пловчиха Лилли Кинг заявила о том, что российской сборной не место на Олимпиаде в Токио. Спортсменов из РФ вообще не должно быть на соревнованиях, им полагается запрет, заявила на пресс-конференции одна из звёзд сборной США по плаванию.

Спортсменка, травившая Ефимову в Рио-2016, буквально устроила истерику на брифинге, видимо, в отместку за то, что осталась без медалей в Токио-2020.

Здесь много людей, которых здесь быть не должно! — заявила Кинг, сидевшая рядом с Райаном Мёрфи, проигравшим два дня назад Евгению Рылову.

Известно, что Мёрфи после победы Рылова сделал странное заявление с обвинением российского пловца в допинге, после чего вынужден был извиняться. Американец заявил, что его слова были неверно истолкованы и он на самом деле говорил о допинге в плавании вообще, а не конкретно о российском пловце.

Я не участвовала в заплывах со спортсменами из страны, которую следовало запретить, а вместо того она просто получила пощёчину и ребрендинг флага. Так что лично я не так пострадала. Но Райан пострадал, — буквально взвилась Кинг, так и не уточнив, как именно пострадал Мёрфи.

Лилли Кинг отличается своей ярой неприязнью к России. В 2016 году она ополчилась против Юлии Ефимовой. Потом американка принесла слова извинения, но конфликт не забылся.

Ранее трёхкратный призёр Олимпиады, российская пловчиха Юлия Ефимова провалилась на дистанции 100 м брассом, после чего решила пошутить. Спортсменка пришла в смешанную зону для общения с журналистами, однако те не сразу начали задавать ей вопросы.